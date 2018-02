POL-HR: Melsungen - Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (ots) - Melsungen Einbruch in Kindertagesstätte Tatzeit: 23.02.2018, 20:00 Uhr bis 25.02.2018, 11:30 Uhr Unbekannte Täter sind in die Zeit von Freitag bis Sonntag in eine Kindertagesstätte in der Franz-Gleim-Straße eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räume der Kita. In der Kindertagesstätte öffneten sie einen Stromkasten und stellten den Strom ab. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut ab. In der unteren Etage brachen sie die Holztür zu einem Büro auf. Hier fanden sie in einem Schrank eine unverschlossene Metallkasse und entwendeten hieraus das Bargeld in unbekannter Höhe und unbekannter Stückelung. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher

