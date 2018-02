POL-HR: Spangenberg - Diebe entwenden ca. 100 kg Kupfer

Homberg (ots) - Spangenberg Diebe entwenden ca. 100 kg Kupfer Tatzeit: 23.02.2018, 18:00 Uhr bis 24.02.2018, 20:15 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter ca. 100 kg Kupfer aus einer Garage in der Louis-Salzmann-Straße gestohlen. Die Täter gelangten vermutlich über den Kirmesfestplatz und die angrenzenden Weiden auf das Gelände. An dem am Gebäude angebrachten Bewegungsmelder zerschnitten sie das Kabel. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zu einer dortigen geschlossenen Garage. Aus einer in der Garage gelagerten Gitterbox entwendeten sie ca. 100 kg Kupfer im Wert von ca. 500,- Euro. An dem Bewegungsmelder entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell