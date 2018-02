POL-HR: Morschen-Eubach - Einbrecher klauen Werkzeuge aus Scheune

Homberg (ots) - Morschen-Eubach Einbrecher klauen Werkzeuge aus Scheune Tatzeit: 19.02.2018, 20:00 Uhr bis 24.02.2018, 10:00 Uhr Werkzeuge im Wert von über 3.000,- Euro haben unbekannte Täter aus einer Scheune in der Eubachstraße in der Zeit von Montag bis Samstag entwendet. Die genaue Tatzeit stand zur Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Täter hebelten die Holztür der Scheune auf und gelangten so in die Hobbywerkstatt. Aus der Werkstatt wurden insgesamt 10 Werkzeuge (2 Stihl Motorsägen, ein Bosch Akkuschrauber-Set, ein AEG Bohrhammer im Koffer, eine Hitachi Bohrmaschine im Koffer, eine Kernbohrmaschine, 4 Winkelschleifer der Marke Protool, Hitachi und Bosch) entwendet. An der Holztür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell