POL-HR: Melsungen - Einbruch in Praxis - Bargeld gestohlen

Homberg (ots) - Melsungen Einbruch in Praxis Tatzeit: Samstag, 24.02.2018 Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in eine Praxis in der Straße "Altstadt" eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Die Täter sind auf unbekannte Weise in das Treppenhaus gelangt und schalteten dort an einem frei zugänglichen Sicherungskasten sämtliche Sicherungen aus. Anschließend schlugen die Täter die Scheibe der Praxistür ein und betraten durch das entstandene Loch die Praxis. Insgesamt fanden die Täter drei Kassen, aus denen sie das Bargeld entwendeten. Danach nahmen sie einen 5-Liter-Kanister mit Desinfektionsmittel und verschütteten etwa 3 Liter auf dem Boden der Praxis. Über einen kleinen Balkon verließen die Täter durch eine Terrassentür auf der rückwärtigen Gebäudeseite die Praxis. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell