POL-HR: Gilserberg - Unbekannte Täter setzen zwei Mülltonnen in Brand

Homberg (ots) - Gilserberg Unbekannte Täter setzen zwei Mülltonnen in Brand Tatzeit: 25.02.2018, 00:10 Uhr In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter zwei Mülltonnen in der Straße "Im Entenpfuhl" in Brand gesetzt. Die brennenden Mülltonnen konnten rechtzeitig von einem Zeugen von der Hauswand weggezogen werden. Die Mülltonnen brannten komplett aus. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise bitte an die Polizeistation in Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher

