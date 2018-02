POL-HR: Borken - Unbekannte Täter zerstören 5 Bienenstöcke

Homberg (ots) - Borken Unbekannte Täter zerstören 5 Bienenstöcke Tatzeit: 24.02.2018, 12:00 Uhr bis 25.02.2018, 13:00 Uhr Am Wochenende haben unbekannte Täter in der Straße "Am Alten Triesch" fünf Bienenstöcke zerstört. Die Täter warfen die Bienenstöcke um, sodass die Bienenvölker bei den vorherrschenden Minusgraden erfroren. Es ist ein Sachschaden von ca. 750,- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

