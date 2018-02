POL-HR: Guxhagen: Versuchter Diebstahl aus Kindertagesstätte

Homberg (ots) - Guxhagen Versuchter Diebstahl aus Kindertagesstätte Tatzeit: 22.02.2018, 16:00 Uhr bis 23.02.2018, 06:45 Uhr Ebenfalls in der vergangenen Nacht stiegen unbekannte Täter in die Kindertagesstätte im Akazienweg ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Täter gelangten durch ein nicht verschlossenes Fenster in die Kindertagesstätte. Es wurde nichts entwendet und es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell