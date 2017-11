POL-HR: Ottrau: Hochsitz in Brand gesetzt

Homberg (ots) - Montag, 13.11.2017, 23:40 Uhr.

Unbekannte Täter setzten am Montagabend einen Hochsitz in der Feldgemarkung bei Ottrau in Brand.

Die unbekannten Brandstifter entzündeten am Montagabend die Kanzel eines Hochsitzes in der Feldgemarkung "Brauerswiesen" zwischen Ottrau und Immichenhain, anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Die durch die Feuerwehr verständigten Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt unter Tel.: 06691 / 943 - 0.

Philipp Eifert, POK, Pressesprecher

