POL-HR: Neukirchen/Riebelsdorf: Frau von maskiertem Mann angegriffen - Täter floh vom Tatort

Homberg (ots) - Samstag, 11.11.2017, 18:15 Uhr

Ein unbekannter Täter griff am Samstagabend eine 25 Jährige Frau mit einer Schere an, die Frau trug leichte Verletzungen davon. Nachdem das Opfer sich in ihrem Fahrzeug einschließen konnte, floh der Täter vom Tatort.

Die 25 Jährige Neukircherin wollte am Samstagabend ihr Fahrzeug in der Bredastraße umparken, als unvermittelt ein unbekannter Mann neben ihr stand und sie am Arm griff. Der unbekannte Täter schnitt mit einer Schere den Ärmel am Unterarm des Opfers auf, die junge Frau trug dabei leichte Verletzungen davon. Die 25 Jährige konnte sich schließlich losreißen und in ihrem Fahrzeug einschließen, der Täter floh in unbekannte Richtung. Der unbekannte Mann war etwa 185 cm groß, ca. 30 Jahre alt und hatte einen "Drei-Tage-Bart". Er trug eine schwarze Mütze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Über dem Gesicht hatte er eine Karnevalsmaske. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt unter Tel.: 06691 / 943 - 0.

Philipp Eifert, POK, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell