Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Noch vor Bekanntwerden: Bäckerei-Einbrecher dank Zeugenhinweis am Rondell festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Noch bevor der Betreiber einer Bäckerei in der Kasseler Innenstadt am heutigen Freitagmorgen den Einbruch in sein Geschäft bemerkte, hatte die Polizei dank eines Zeugenhinweises bereits zwei 18 und 20 Jahre alte Tatverdächtige am Rondell festgenommen. Der Mann hatte sich um 5:20 Uhr über den Notruf bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass er aus dem Bereich des Biergartens am Rondell Geräusche höre, als ob jemand Möbel zerschlage. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Mitte konnten nur drei Minuten später die zwei jungen Männer dingfest machen, die gerade eine Kasse plünderten, wobei ein Großteil des Münzgeldes auf dem Boden verteilt lag. Bevor die Beamten klären konnten, woher die Kasse mit dem Geld stammt, meldete sich der Betreiber der Bäckerei aus der Unteren Königsstraße, Ecke Hedwigstraße, bei der Polizei nachdem er den Einbruch in seinen Laden festgestellt hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die Täter nachts die Tür der Bäckerei aufgebrochen und die Kasse mitsamt dem Inhalt mitgenommen. Am Rondell brachen die jungen Männer diese geräuschvoll auf, offenbar um die Beute aufzuteilen, was ihnen letztlich zum Verhängnis wurde. Die 18 und 20 Jahre alten Festgenommenen aus Kassel mussten die Beamten für die polizeilichen Maßnahmen auf das Revier begleiten. Gegen sie wird nun wegen des Einbruchs ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell