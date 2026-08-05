Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Schwalm-Eder-Kreis: 74-jähriger Claus-Peter H. aus Felsberg wird vermisst

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Felsberg (ots)

Felsberg:

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Seit Mittwoch, 05.08.2026, 15:00 Uhr, wird der 74-jährige Claus-Peter H. aus Felsberg vermisst. Er benötigt wichtige Medikamente und könnte sich in hilfloser Lage befinden.

Herr H. hat eine normale Statur, ist ca. 164 cm groß, hat lichte graue Haare, trägt keine Brille und ist mit einer beigefarbenen Hose, einem dunklen T-Shirt sowie dunklen Sportschuhen bekleidet. Aufgrund einer frischen Wunde klebt über seiner linken Augenbraue ein auffälliges weißes Pflaster.

Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort wird um Mitteilung an die Polizeistation Melsungen unter der Telefonnummer 05661/70890, an das Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561/910-0 oder an jede andere Polizeidienststelle gebeten.

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