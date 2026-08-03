Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Gefährliches Rennen mit Handy gefilmt: Rasante Fahrt dank Zeugen beendet

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Dank eines Zeugen konnte am gestrigen Sonntagnachmittag in Kassel-Niederzwehren ein gefährliches Autorennen beendet werden, ohne dass jemand zu Schaden kam. Der Mann hatte sich um 16:30 Uhr bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass zwei BMW im Gewerbegebiet Langes Feld immer wieder stark beschleunigen und mit hohen Geschwindigkeiten nebeneinander die Straßen hoch und runterfahren, wobei sie sich während der Fahrt mit einem Handy filmten. Die hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West entdeckte die beiden Fahrzeuge mit den von dem Zeugen durchgegebenen Kennzeichen schließlich in der Stuttgarter Straße, wo sie die mutmaßlichen Fahrer, einen 27 Jahre alten Mann und eine 26-jährige Frau aus Kassel, kontrollieren. Wie die Beamten hierbei feststellen mussten, hatten sie ihr Kleinkind dabei, das zuvor offenbar in einem der beiden Pkw mitgefahren war. Darüber hinaus konnten die Polizisten ein Video auf dem Handy des Mannes einsehen, auf dem vorherige Rennen mit einer Tachogeschwindigkeit über 120 km/h zu sehen waren. Die Führerscheine des 27-Jährigen und seiner Partnerin wurde wie auch das Mobiltelefon beschlagnahmt. Beide müssen sich wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Darüber hinaus werden nun weitere Maßnahmen, auch durch andere Behörden, geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

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