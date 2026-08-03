Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung zum Brand in Fuldatal mit tödlich verletzter Bewohnerin: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Fuldatal (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere gestern, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6325636 veröffentlichte Pressemitteilung).

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Nachdem es am gestrigen Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße in Fuldatal-Rothwesten kam, bei dem eine Bewohnerin tödlich verletzt wurde, haben die Beamten der Kasseler Kripo die weiteren Brandursachenermittlungen übernommen. Ein Bewohner des Hauses war gegen 5:40 Uhr beim Blick aus dem Fenster auf die Flammen aus der Erdgeschosswohnung aufmerksam geworden, woraufhin er die Feuerwehr alarmierte und die anderen Hausbewohner durch Rufen und Klopfen weckte. In der Erdgeschosswohnung fanden die Einsatzkräfte die dort allein wohnende 65-jährige Frau leblos auf, für die leider jede Hilfe zu spät kam. Alle weiteren Bewohner blieben unverletzt. Bei den Ermittlungen zur Brandursache haben sich bislang keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die genaue Ursache für den Brand ist jedoch noch ungeklärt.

Durch das Feuer wurden neben der Brandwohnung auch die Wohnungen im 1. Stock und im Dachgeschoss, das Treppenhaus und die Fassade des Hauses durch Löschwasser und Rußanhaftungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 500.000 Euro. Das gesamte Mehrfamilienhaus ist aktuell noch beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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