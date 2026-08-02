Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Polizeidirektion Kassel: Brand eines Mehrfamilienhauses in Fuldatal Rothwesten mit verstorbener weiblicher Bewohnerin

Fuldatal Rothwesten (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 05:40 h, wurde in Fuldatal Ortsteil Rothwesten ein Wohnhausbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand eine Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in Brand. Bis auf eine weibliche Bewohnerin konnten alle anderen Bewohner das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. Eine weibliche Bewohnerin konnte durch die Feuerwehr nur noch leblos aus ihrer Wohnung geborgen werden. Die Brandursache ist zur Zeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Brandschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt und das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar.

Stuhlmann PHK

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