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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Streife stoppt rasenden Fahranfänger nach mutmaßlichem Autorennen in Kasseler Innenstadt

Kassel (ots)

Kassel:

Beamte des Polizeireviers Mitte wurden bei einer Streifenfahrt in der Nacht zum heutigen Donnerstag auf zwei Pkw aufmerksam, die gegen 23:30 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Altmarkt mit deutlich überhöhter und gefährlicher Geschwindigkeit unterwegs waren. Wie die Beamten berichten, erreichten sie anschließend selbst Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h, ohne jedoch zu den hochmotorisierten Fahrzeugen, die sich scheinbar ein Rennen lieferten, aufschließen und diese anhalten zu können. Aus Sicherheitsgründen brach die Streife die Verfolgung der in Richtung Platz der Deutschen Einheit fahrenden Raser zunächst ab, erblickte einen der beiden Pkw jedoch kurz danach auf der ehemaligen B 83. Dort gelang es den Beamten schließlich, den hochmotorisierten Mercedes zu überholen und anzuhalten. Der 18 Jahre alte Fahrer aus Kassel und sein Beifahrer bestritten den Vorwurf eines Rennens und behaupteten, nicht schneller als mit den erlaubten 30 km/h unterwegs gewesen zu sein. Gegen den Fahrer leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Darüber hinaus beschlagnahmten sie den Führerschein des 18-jährigen Fahranfängers, den er erst seit wenigen Monaten besitzt. Die Fahndung nach dem zweiten beteiligten Pkw verlief ohne Erfolg; die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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