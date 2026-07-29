Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Einbruch in Baunatal-Hertingshausen um 20:15 Uhr: Kripo sucht Zeugen

Baunatal (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Mönchweg in Baunatal-Hertingshausen am gestrigen Dienstagabend sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Polizeirevier Süd-West berichten, hatten sich die unbekannten Täter in Abwesenheit der Bewohner über die gewaltsam geöffnete Haustür Zutritt verschafft. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schubladen und Schränke in mehreren Räumen nach Wertsachen. Mutmaßlich mit Schmuckstücken und Uhren ergriffen sie anschließend die Flucht durch die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich nach bisherigem Ermittlungsstand gegen 20:15 Uhr, als ein Anwohner verdächtige Geräusche gehört hatte.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden bei der Kasseler Kripo geführt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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