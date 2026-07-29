Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Angeleinter Pitbull beißt Mann in Kassel-Kirchditmold: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Am gestrigen Dienstagabend erstattete ein 29-Jähriger aus Kassel eine Anzeige beim Polizeirevier Mitte, da er am Morgen von einem Hund gebissen worden war. Wie der Mann den aufnehmenden Beamten schilderte, waren gegen 8:50 Uhr zwei Frauen mit einem angeleinten Pitbull vor einem Mehrparteienhaus in der Holunderstraße an ihm vorbeigegangen. Plötzlich sei der Hund vor den Augen der Halterin an ihm hochgesprungen und habe ihm durch seine langärmelige Jacke hindurch in den Unterarm gebissen. Als er fragte, ob das Tier geimpft sei, reagierte die Halterin nicht und zog den Hund einfach weiter, so der 29-Jährige. Letztlich verschwand sie gemeinsam mit ihrer Begleiterin. Eine genaue Beschreibung der Frau konnte das unter Schock stehende Opfer nicht abgeben. Der 29-Jährige begab sich nach dem Vorfall wegen der Verletzung in ärztliche Behandlung und erstattete im Anschluss die Anzeige.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Hinweise auf die bislang unbekannte Hundehalterin. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell