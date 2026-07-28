Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach Diebstahl in Baunatal: Täter entladen Sattelauflieger im Kaufunger Wald: Kripo sucht Zeugen

Baunatal und Söhrewald (ots)

Baunatal/ Söhrewald (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Sattelauflieger in Baunatal gestohlen und diesen im Kaufunger Wald bei Söhrewald entladen. Mit Gebinden mit Getriebeöl, deren Gesamtwert im sechsstelligen Bereich liegt, ergriffen die unbekannten Diebe letztlich die Flucht und ließen den leeren Trailer im Wald zurück. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtigen Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts und des Fundorts gesehen haben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Sattelauflieger von einem Parkplatz in der Fehrenberger Straße in Baunatal in der Nacht zum Montag gegen 2 Uhr gestohlen worden. Wie die offenbar professionell agierenden Täter, die den Anhänger mutmaßlich mit einer eigenen Sattelzugmaschine abtransportierten, genau vorgingen, ist derzeit noch ungeklärt. Anhand von GPS-Daten kann nachvollzogen werden, dass die Diebe mit dem Auflieger direkt in den Wald fuhren, wo er am Montagmorgen leer durch die bestohlene Firma aufgefunden wurde. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen parallel zur L 3460 verlaufenden Waldweg östlich der Bushaltestelle Kiliansblick in der Gemarkung Söhrewald. Aufgrund der Gesamtmenge der Beute und der gesicherten Spuren wird davon ausgegangen, dass mehrere Täter die geladene Ware mithilfe eines Gabelstaplers in ein oder mehrere eigene Fahrzeuge oder Anhänger geladen haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

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