POL-NH: Mann stirbt mutmaßlich beim Sturz mit E-Scooter: Zeugen in Waldau gesucht
Kassel (ots)
Kassel-Waldau:
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Polizei und der Rettungsdienst gegen 1 Uhr in einen Hinterhof in der Breslauer Straße in Kassel gerufen, da dort von Anwohnern ein lebloser Mann gefunden worden war. Dieser lag vor einem Garagenkomplex auf dem Boden neben einem E-Scooter. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, dessen Identität zunächst nicht geklärt war. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo konnten inzwischen klären, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 41-jährigen Mann aus Kassel handelt. Die genaue Todesursache ist noch ungeklärt, wobei bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. Derzeit deutet aufgrund der Gesamtumstände und der bisherigen Ermittlungen einiges darauf hin, dass ein Unfall- oder Sturzgeschehen mit dem E-Scooter zum Tod des Mannes geführt hat, wobei der Todeszeitpunkt in der Nacht noch nicht näher bestimmt werden kann. Aufschluss darüber und über die genauen Todesumstände soll eine anberaumte Obduktion geben.
Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kassel-Waldau Beobachtungen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Unfall- bzw. Sturzgeschehen gemacht haben, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.
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