Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach rassistischer Beleidigung und Volksverhetzung in Straßenbahn: Einschreitender Passant verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Montagnachmittag wurde die Polizei gegen 16:20 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle "Am Stern" in Kassel wegen einer körperlichen Auseinandersetzung gerufen. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Mitte trafen vor Ort auf eine 18-jährige Frau aus Kassel und einen 39 Jahre alten Mann, der von Passanten festgehalten wurde. Wie Zeugen den Polizeibeamten schilderten, soll es zuvor in einer Tram der Linie 1 zum Streit gekommen sein, da sich der 39-Jährige über die Lautstärke des von der jungen Frau geführten Telefonats echauffiert habe. Im weiteren Verlauf des Streits habe der Mann die 18-Jährige rassistisch beleidigt und volksverhetzende Aussagen getätigt, bis beide an der Haltestelle aus der Straßenbahn ausstiegen. Dort soll der 39-Jährige das Opfer mit einem alkoholischen Getränk bespritzt und auf sie zugegangen sein, woraufhin zwei unbeteiligte Passanten einschritten und sich zwischen beide stellten. Beim Festhalten des sich wehrenden 39-Jährigen erlitt einer der einschreitenden Männer, ein 30-Jähriger aus Borgentreich, eine Kratzwunde am Hals. Darüber hinaus wurde sein T-Shirt zerrissen. Gegen den festgenommenen Tatverdächtigen aus Hamburg wird nun wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

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