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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Landkreis Schwalm-Eder, Gemarkung Melsungen: Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Melsungen (ots)

Am Montag, 27.07.2026, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83 in der Gemarkung Melsungen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 63-jähriger Fahrer aus Schauenburg befuhr mit seiner Sattelzugmaschine MAN die Bundesstraße 83, aus Richtung Melsungen kommend, in Richtung Röhrenfurth. Ein 60-jähriger Fahrer aus Baunatal befuhr mit seinem PKW Hyundai die Bundesstraße 83 in entgegengesetzter Richtung. Kurz hinter der Ortslage Röhrenfurth kam es dann in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen der Sattelzugmaschine und dem PKW. Der 60-jährige PKW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer der Sattelzugmaschine wurde schwer verletzt; er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 100.000,- Euro geschätzt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingesetzt. Die Bundesstraße 83 war im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

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Grüner Weg 33
34117 Kassel
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Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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