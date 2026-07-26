Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Werra-Meißner-Kreis: tödlicher Unfall auf der B400 in Sontra, Ortsteil Ulfen

Kassel (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 22:25 Uhr, befuhr eine 26-jährige Mähdrescher Fahrerin aus Wildeck die B400 in Richtung Breitau. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte das landwirtschaftliche Fahrzeug in Höhe Ulfen mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Dacia. Der Dacia wurde von einer 66-jährigen Frau aus Heringen (Werra) geführt. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde die Fahrerin des Dacia schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die 85-jährige Beifahrerin aus Heringen (Werra) verstarb noch an der Unfallstelle. Ein dreijähriger Junge, welcher ordnungsgemäß auf der Rückbank saß, wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Mähdrescher blieb unverletzt. Bei dem PKW entstand ein Totalschaden. Das andere Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Die B400 war im Bereich der Unfallstelle bis 02:40 Uhr vollgesperrt.

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