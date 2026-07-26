PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Werra-Meißner-Kreis: tödlicher Unfall auf der B400 in Sontra, Ortsteil Ulfen

Kassel (ots)

Am Samstag, 25.07.2026, gegen 22:25 Uhr, befuhr eine 26-jährige Mähdrescher Fahrerin aus Wildeck die B400 in Richtung Breitau. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte das landwirtschaftliche Fahrzeug in Höhe Ulfen mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Dacia. Der Dacia wurde von einer 66-jährigen Frau aus Heringen (Werra) geführt. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde die Fahrerin des Dacia schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die 85-jährige Beifahrerin aus Heringen (Werra) verstarb noch an der Unfallstelle. Ein dreijähriger Junge, welcher ordnungsgemäß auf der Rückbank saß, wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Mähdrescher blieb unverletzt. Bei dem PKW entstand ein Totalschaden. Das andere Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Die B400 war im Bereich der Unfallstelle bis 02:40 Uhr vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
EKHK Jens Koppitz
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 03:03

    POL-NH: Kassel, Unterneustadt: Der 78-jährige Wolfgang Sch. ist wieder da.

    Kassel (ots) - Der vermisste 78-jährige Wolfgang Sch. aus Kassel, Unterneustadt wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Die Medien werden gebeten, Lichtbilder des Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 16:55

    POL-NH: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden und leichtem Personenschaden in Frankenberg

    Frankenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg) (ots) - Ah heutigen Freitag, gg. 14:53 Uhr, wurde in Frankenberg ein Dachstuhlbrand von einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude mit 2-Stockwerken gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das obere Stockwerk im Vollbrand. Eine Person konnte aus dem 2. OG über ein Fenster durch die Feuerwehr gerettet werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren