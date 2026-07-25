POL-NH: Kassel, Unterneustadt: Der 78-jährige Wolfgang Sch. ist wieder da.
Kassel (ots)
Der vermisste 78-jährige Wolfgang Sch. aus Kassel, Unterneustadt wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.
Die Medien werden gebeten, Lichtbilder des Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen.
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