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POL-NH: Kassel, Unterneustadt: Polizei sucht den 78-jährigen Wolfgang Sch.

POL-NH: Kassel, Unterneustadt: Polizei sucht den 78-jährigen Wolfgang Sch.
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Kassel (ots)

Seit Freitag, 24.07.2026, 18:00 Uhr, wird der 78-jährige Wolfgang Sch. aus Kassel, Unterneustadt vermisst. Her Sch. ist 170 cm groß, wiegt 85 Kilo und trägt einen Bart. Herr Sch. ist mit einem schwarzen T-Shirt, einer grau karierten Hose und hellen Schuhen bekleidet. Er trägt vermutlich einen Sonnenhut.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bis jetzt nicht gefunden werden.

Daher bittet die Polize nunmehr die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561 910 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
EKHK Jens Koppitz
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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