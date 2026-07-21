Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nach Einbruch in Werkstatt: Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen: Zeugen in Wolfhagen und Zierenberg gesucht

Wolfhagen und Zierenberg (ots)

Wolfhagen und Zierenberg (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter ist am gestrigen Montagmorgen zunächst in eine Werkstatt in Wolfhagen-Istha eingebrochen und hat rund eine Stunde später einen Tankbetrug in Zierenberg-Oelshausen begangen. Letztlich flüchtete er in beiden Fällen mit einem älteren Audi Cabriolet, an dem im Landkreis Marburg-Biedenkopf gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter, bei dem es sich um einen 35 bis 45 Jahre alten, 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit kurzen dunkelblonden Haaren gehandelt hat. Er war bei den Taten mit einem dunklen T-Shirt mit weißen Engelbert-Strauss-Logo, einer dunklen Jacke, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen mit roter Sohle bekleidet.

Der Einbruch in die Kfz-Werkstatt in der Kasseler Straße in Wolfhagen hatte sich nach Auswertung der Aufzeichnungen aus einer Überwachungskamera gegen 5 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatte der Täter gewaltsam die Tür geöffnet und mehrere Kisten mit Werkzeug gestohlen, die er in den Audi Cabrio lud. Bei der Überprüfung der auf der Videoaufzeichnung erkennbaren Kennzeichen an dem Pkw stellten die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen fest, dass die Kennzeichen im Laufe der Nacht von einem geparkten Renault bei Breidenbach (Mittelhessen) gestohlen worden waren, weshalb am frühen Montagmorgen Anzeige bei der örtlichen Polizeistation erstattet wurde.

Eine knappe Stunde nach dem Einbruch wurde der gleiche Täter an einer Tankstelle in Zierenberg-Oelshausen von einer Kamera erfasst, als er den Audi betankte und anschließend davonfuhr, ohne die Rechnung von über 130 Euro zu bezahlen. Die Fahndung verlief in beiden Fällen ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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