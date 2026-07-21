Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Frau bei Straßenraub in Südstadt verletzt: Unbekannter Zeuge gesucht, der Täter anschrie

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Zeugen eines Raubversuchs, der sich am gestrigen Montagabend in der Frankfurter Straße in Kassel, Ecke Heinrich-Heine-Straße, ereignet hat, suchen derzeit die Ermittler der Kasseler Kripo. Das Opfer, eine 52-jährige Frau aus Kassel, war nach ihrer Schilderung gegen 22:10 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als sie plötzlich von hinten einen Faustschlag gegen den Kopf erhielt. Gleichzeitig versuchte der bislang unbekannte Täter der Frau ihren Rucksack vom Rücken zu reißen. Die 52-Jährige konnte sich losreißen und rannte davon, wobei ihr der Unbekannte folgte und mit einer erhobenen Glasflasche drohte. In diesem Moment kam ein unbekannter Zeuge, der durch Hilferufe des Opfers auf die Situation aufmerksam geworden war, aus einem dortigen Geschäft gelaufen und schrie den Täter laut an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Die 52-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen am Kopf und wurde durch Rettungskräfte behandelt. Bei dem Täter soll es sich um einen 30 bis 35 Jahre alten, leicht untersetzten Mann mit dunkler Hautfarbe und etwas längeren dunklen Haaren gehandelt haben, der dunkle Sportbekleidung trug.

Der couragierte Zeuge sowie weitere Zeugen, die den Raubversuch beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell