Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Exhibitionist belästigt Frauen an Straßenbahnhaltestelle: Schnelle Festnahme von 49-Jährigem

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Die schnelle Festnahme eines Exhibitionisten, der sich unsittlich vor mehreren Frauen an der Straßenbahnhaltestelle "Bebelplatz" in Kassel gezeigt und sie belästigt hat, gelang am heutigen Freitagmorgen Beamten des Polizeireviers Mitte. Die erste Anruferin hatte sich gegen 7:30 Uhr über den Notruf bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass ein entblößter Mann im Haltestellenhäuschen sitzt und sexuelle Handlungen an sich vornimmt. Noch während des Gesprächs meldeten sich zwei weitere Passantinnen über die 110 wegen des Exhibitionisten. Sofort eilte eine Streife hinzu, sodass für den von den Frauen beschriebenen und nun bekleideten Tatverdächtigen bereits wenige Minuten später die Handschellen klickten. Gegen den 49-Jährigen aus Kassel wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

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