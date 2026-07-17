Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung zum Flugzeugabsturz in Bad Arolsen: Ermittlungen zur noch unklaren Ursache dauern an

Bad Arolsen (ots)

(Bitte beachten Sie unsere gestern unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6316156 veröffentlichte Pressemitteilung).

Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg):

Nachdem es am gestrigen Donnerstagnachmittag bei Bad Arolsen-Mengeringhausen zum Absturz eines Kleinflugzeugs kam, dauern die Ermittlungen zur noch unklaren Absturzursache weiterhin an. Bei der beim Absturz verstorbenen Person handelt sich vermutlich um einen 31-jährigen Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg, der das Flugzeug gesteuert hat. Letzte Zweifel an der Identität soll ein DNA-Abgleich ausräumen, dessen Ergebnis derzeit noch aussteht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Pilot gegen 16 Uhr alleine im Landeanflug auf den nahegelegenen Flugplatz. Nach Angaben von Zeugen geriet das Flugzeug in geringer Höhe ins Trudeln, stürzte auf einem Feld zu Boden und geriet in Brand. Für den 31-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb an der Absturzstelle. Das Kleinflugzeug brannte komplett aus.

Die weiteren Ermittlungen zur Absturzursache werden durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen und die Kriminalpolizei Korbach geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell