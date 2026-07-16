Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: PD Waldeck Frankenberg Bad Arolsen: Flugzeugabsturz in Mengeringhausen

Bad Arolsen-Mengeringhausen (ots)

Am Donnerstag, 16.07.26 um 16:00 Uhr ist in der unmittelbaren Nähe von dem Flugplatz Mengeringhausen ein motorisiertes Kleinflugzeug abgestürzt. Das Flugzeug ist an der Absturzstelle in Brand geraten und eine Person ist bei dem Absturz verstorben. Zu den Umständen des Absturzes ermitteln die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen und die Kriminalpolizei. Es können noch keine Angaben zu der tödlich verletzten Person gemacht werden.

Stuhlmann PHK

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