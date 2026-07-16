Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Auto kommt auf Friedrich-Ebert-Straße von Fahrbahn ab und gerät auf Gehweg: Fünf Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bei einem Verkehrsunfall in der Kasseler Friedrich-Ebert-Straße wurden am gestrigen Mittwochnachmittag insgesamt fünf Menschen leicht verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte eine 32 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Kassel gegen 17:40 Uhr zunächst am Fahrbahnrand nahe der Westendstraße geparkt. Als sie dann mit ihrem BMW, in dem sich noch zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren befanden, in Richtung Stadtmitte anfuhr, verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf den Gehweg. Dabei kollidierte sie mit zwei abgestellten E-Scootern sowie mehreren Verkehrsschildern. Eine 56 Jahre alte Frau und ein 60 Jahre alter Mann wurden dabei durch umherfliegende Trümmerteile leicht verletzt. Zwei Gäste eines Gastronomiebetriebs, eine 28-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann, verletzten sich, als sie dem Pkw auswichen. Die vier leichtverletzten Passanten wurden am Unfallort durch Rettungskräfte versorgt. Auch die Fahrerin des BMW erlitt leichte Verletzungen und wurde zusammen mit den beiden augenscheinlich unverletzten Kindern, die sich mit ihr im Auto befanden, vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurden ein geparkter Mercedes durch ein umfallendes Verkehrsschild sowie ein vorbeifahrender Skoda durch Trümmerteile beschädigt. Der BMW der 32-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache für den Unfall dauern an.

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