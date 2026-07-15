Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Gefährliche Trunkenheitsfahrt durch Landkreis dank Zeuge gestoppt: 40-Jähriger zeigt gefälschten Führerschein vor

Baunatal und Bad Emstal (ots)

Baunatal und Bad Emstal (Landkreis Kassel):

Dank eines aufmerksamen Autofahrers konnten Beamte des Polizeireviers Süd-West in der Nacht auf den heutigen Mittwoch einen 40 Jahre alten Mann festnehmen, der sich berauscht und ohne Führerschein hinters Steuer gesetzt hatte. Der Zeuge hatte kurz nach 23 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ihm auf der Friedrich-Ebert-Allee ein VW aufgefallen war, der in starken Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Noch während der Zeuge den Standort des verdächtigen Fahrzeugs an die Polizei durchgab, fuhr dieses in Höhe der Carl-Benz-Straße über eine Verkehrsinsel. Schließlich stoppte der augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrer den VW auf dem Gelände einer Tankstelle und lief zu Fuß davon. Nur wenig später konnte der 40-Jährige aus dem Landkreis Kassel jedoch von einer hinzugeeilten Streife festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Wirkstoffe Kokain und THC im Urin des Mannes, der den Polizisten außerdem einen gefälschten Führerschein aushändigte. Als die Beamten den 40-Jährigen damit konfrontierten, räumte er ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und die Fälschung im Ausland gekauft zu haben. Weitherin offenbarte er der Streife, dass er zuvor bereits in Bad Emstal einen Unfall verursacht hatte, was eine Überprüfung bestätigte. Somit muss er sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Unfallflucht verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

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