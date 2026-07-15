Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zwei Unfallfluchten in 20 Minuten durch blauen BMW X5: Zeugen in Fuldabrück und Söhrewald gesucht

Fuldabrück und Söhrewald (ots)

Fuldabrück und Söhrewald (Landkreis Kassel):

Mutmaßlich zwei Unfälle innerhalb von 20 Minuten in Fuldabrück und Söhrewald verursacht und anschließend geflüchtet ist am gestrigen Dienstagnachmittag der Fahrer eines blauen BMW X5. Da der Mann am Steuer den beschädigten SUV anschließend in Lohfelden zurückließ und zu Fuß flüchtete, konnte der Fahrer noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen daher nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unfällen oder dem Fahrer des blauen BMW X5 geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Der erste Unfall hatte sich gegen 17:20 Uhr auf der L 3124 zwischen Dennhausen und Dörnhagen ereignet. Zu dieser Zeit war der BMW X5 auf einen vorausfahrenden Mazda aufgefahren, dessen Fahrer, ein 53-jähriger Mann aus Guxhagen, sogar leicht verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß überholte der SUV den anderen Pkw und flüchtete in Richtung Dörnhagen von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Der Mazda-Fahrer folgte dem BMW noch ein Stück, verlor ihn aber schließlich aus den Augen.

Nur rund 20 Minuten kam es zu dem zweiten Unfall in Höhe einer Bushaltestelle in der Kasseler Straße in Söhrewald-Wellerode. Dort überholte der blaue BMW X5 drei Autos, die hinter einem haltenden Linienbus warteten. Als der SUV aufgrund von Gegenverkehr wieder einscheren musste, kollidierte er mit einem stehenden Ford. Dessen Fahrer blieb zwar unverletzt, allerdings war der Pkw mit einem Schaden von rund 6.000 Euro nicht mehr fahrbereit. Auch in diesem Fall flüchtete der Unfallverursacher, indem er mit Vollgas in Richtung Lohfelden davonfuhr.

Der blaue BMW wurde rund zwei Stunden später auf dem Parkplatz vor dem Freibad Lohfelden durch die Polizei aufgefunden. Am Fahrzeug stellten die Beamten frische Unfallschäden in Höhe von ca. 10.000 Euro fest, vom mutmaßlichen Fahrer, einem 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Kassel, fehlte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen jede Spur.

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