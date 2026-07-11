Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Landkreis Schwalm-Eder, Malsfeld: Polizei sucht den 68-jährigen Gheorghe F.

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Kassel (ots)

Seit Freitag, 10.07.2026, 17:30 Uhr, wird der 68-jährige Gheorghe F. vermisst. Herr F. hält sich zur Zeit in Malsfeld auf. Gheorghe F. ist 68 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß und wiegt ca. 80 Kilo. Er ist mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen T-Shirt und hellen Sportschuhen bekleidet. Herr F. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bis jetzt nicht gefunden werden.

Daher bitte die Polizei nunmehr die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Gheorghe F. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Melsungen unter der Telefonnummer 05661-708920 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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