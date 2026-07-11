Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Landkreis Schwalm-Eder, Niedenstein: Polizei sucht vermissten 63-jährigen Bernd F.

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Niedenstein (ots)

Seit Freitag, 10.07.2026, 15:30 Uhr, wird der 63-jährige Bernd F. aus Buxtehude (Niedersachsen) vermisst. Bernd F. hält sich zur Zeit mit seiner Familie in Niedenstein auf. Er benötigt regelmäßig Medikamente und könnte sich nunmehr in einer hilflosen Lage befinden. Bernd F. ist 63 Jahre alt, ca. 184 cm groß, schlank, Halbglatze. Bekleidung: schwarze Cap, dunkelgrünes Polo-Shirt, helle kurze Hose, Schlappen / Birkenstocks

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, Mantrailer, Feuerwehrkräften, Drohnen und Wärmebildkameras konnte der Vermisste bis dato nicht gefunden werden.

Daher wendet sich die Polizei nunmehr an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Bernd F. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Fritzlar unter der Telefonnummer 05622-99660 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

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