Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Drei unbekannte Täter verletzen Mann nahe Buga-See durch Tritte: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Waldau:

Drei unbekannte Täter haben am Samstag, dem 20. Juni 2026, auf einem Parkplatz nahe des Buga-Sees in Kassel einen 51 Jahre alten Mann angegriffen und dabei verletzt. Das Opfer verlor im Zuge des Angriffs, mutmaßlich durch Tritte gegen den Kopf, das Bewusstsein und wachte erst später am Uferbereich des Buga-Sees wieder auf. Einige Tage später suchte er aufgrund der Verletzungen einen Arzt auf. Da die Täter noch nicht identifiziert sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Wie das Opfer der Polizei bei seiner Anzeigenerstattung am Dienstag dieser Woche schilderte, hatte sich die Tat am 20. Juni 2026 in der Nacht gegen 1 Uhr auf dem Parkplatz P 3 ereignet. Er war dort mit dem Fahrrad hingefahren, um den Kontakt zu anderen Männern zu suchen. Schließlich kam er mit den drei späteren Tätern ins Gespräch, die ihn völlig unvermittelt angriffen und ihm mehrfach gegen den Kopf traten, bis er das Bewusstsein verlor. Als der 51-Jährige später zu sich kam, fehlte von den Angreifern jede Spur. Einer von ihnen wird als ca. 1,80 Meter großer Mann mit heller Haarfarbe beschrieben, der akzentfreies Deutsch sprach. Eine nähere Beschreibung dieses Täters und seiner Komplizen ist dem Opfer, das deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stand, nicht möglich.

Die Ermittler gehen derzeit von einem homophoben Motiv der drei unbekannten Täter aus. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 oder unter Cruising.ppnh@polizei.hessen.de beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561-910 1020

Moritz Teschner

Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561 - 912 2759

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