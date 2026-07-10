Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Anwohnerin beobachtet flüchtiges Einbrecher-Trio: Zeugen in Baunatal-Großenritte gesucht

Baunatal (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Insgesamt viermal haben Einbrecher in der Nacht auf den gestrigen Donnerstag in Baunatal-Großenritte zugeschlagen und dabei drei Pedelecs aus den Garagen eines Einfamilienhauses sowie eines Mehrfamilienhauses gestohlen. In einem Fall konnten zwei Männer und eine Frau auf ihrer Flucht beobachtet werden, auf deren Konto möglicherweise auch die anderen Taten gehen. Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei Kassel suchen nun weitere Zeugen und bitten um Hinweise.

Gegen 4:10 Uhr hatte eine Anwohnerin in der Glücksburger Straße den Notruf der Polizei gewählt, nachdem sie eine etwa 20 Jahre alte Frau mit dunklerem Hautteint und zwei dunkel gekleidete junge Männer dabei beobachtet hatte, wie sie mit zwei E-Bikes aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses flüchteten. Das Trio konnte im Rahmen der sofortigen Fahndung leider nicht mehr gefasst werden. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme herausstellte, hatten die Täter zuvor die Eingangstür des Gebäudes aufgebrochen und waren so in die Tiefgarage gelangt, wo sie die beiden Pedelecs entwendeten. Im Laufe des gestrigen Tages meldeten sich dann noch weitere Anwohner des betroffenen Wohngebietes bei der Polizei, nachdem auch sie Aufbruchspuren an ihren Haustüren festgestellt hatten. In zwei Fällen, ebenfalls in der Glücksburger Straße, scheiterten die Täter. Im Wismarer Weg gelangten die Unbekannten jedoch in die Garage eines Einfamilienhauses und entwendeten ein darin angeschlossenes Pedelec, mit dem sie unerkannt flüchten konnten.

Weitere Zeugen, die in der Nacht auf den gestrigen Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell