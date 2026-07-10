Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Polizei bietet Infostand zum Thema Einbruchschutz am 16. Juli in Kassel-Unterneustadt an

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten am Donnerstag, dem 16. Juli 2026, von 10 bis 13 Uhr, einen Infostand zum Thema Einbruchschutz im OBI-Markt in der Hafenstraße 56 in 34125 Kassel an. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag dort kostenlos unter anderem über technische und elektronische Sicherheit zu informieren. Neben wirkungsvollen Tipps, wie man sich vor einem Einbruch schützen kann, stehen die Präventionsexperten an dem Infostand auch bei Fragen zu anderen, aktuellen Präventionsthemen gerne zur Verfügung.

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