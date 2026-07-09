Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Kupferkabel an Bahnstrecke gestohlen: Kripo sucht Zeugen in Baunatal-Altenbauna

Baunatal (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag haben bislang unbekannte Täter mehrere Meter eines Signalkabels aus Kupfer an einer Straßenbahnstrecke in Baunatal-Altenbauna entwendet. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 5:20 Uhr, nahe der Straße "Im Wiesental". In dieser Zeit trennten die Unbekannten einen Teil des Kupferkabels ab und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro, außerdem war der betroffene Streckenabschnitt zumindest vorübergehend nicht befahrbar.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, schweren Diebstahls und Sachbeschädigung werden bei der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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