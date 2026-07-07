Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung zum Wohnungsbrand mit tödlich verletzter Person: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 14:17 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6309129 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Nachdem es am gestrigen Montagmittag gegen 12:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Frankfurter Straße in Kassel kam, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde, haben die Beamten der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen und die Brandstelle noch am Nachmittag aufgesucht. Bei der in der Wohnung im 2. Obergeschoss aufgefundenen leblosen Person, für die leider jede Hilfe zu spät kam, handelte es sich nach bisherigem Ermittlungsstand um einen 68-jährigen Mann, der in der betreffenden Wohnung lebte. Letzte Zweifel an der Identität soll ein DNA-Abgleich ausräumen, dessen Ergebnis derzeit noch aussteht. Mehrere weitere Hausbewohner konnten von der Feuerwehr unverletzt nach draußen gebracht werden. Bei den Ermittlungen zur Brandursache haben sich bislang keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die genaue Ursache für den Brand ist jedoch noch ungeklärt.

Durch das Feuer wurden neben der Brandwohnung auch die angrenzenden Wohnungen auf der Etage, das Treppenhaus und die Fassade des Hauses durch Löschwasser und Rußanhaftungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Kriminalbeamten bei rund 500.000 Euro. Die Brandwohnung ist unbewohnbar und aktuell noch beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache, in die auch Brandsachverständige des Hessischen Landeskriminalamts miteingebunden sind, dauern an.

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