Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unbekannte stehlen Markenlogos von acht Mercedes-Pkw: Zeugen in Baunatal und Kassel gesucht

Baunatal und Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel) und Kassel-Waldau:

Auf die Embleme von Fahrzeugen der Marke Mercedes hatten es bislang unbekannte Täter am Wochenende in Baunatal-Altenbauna und Kassel-Waldau abgesehen. Dabei brachen sie jeweils das Markenlogo aus dem Kühlergrill oder der Motorhaube und entwendeten es zusammen mit der teilweise dahinter befindlichen Sensortechnik. So entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro. Die Polizei in Kassel sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Vier der Taten ereigneten sich in Baunatal-Altenbauna, zwei davon in der Nacht auf Freitag. In dieser Zeit schlugen die Täter in der Rudolf-Diesel-Straße sowie der Dürerstraße zu. Ebenfalls am Freitag, gegen 14 Uhr, bemerkte ein weiterer Fahrzeugeigentümer den Diebstahl des Emblems seines Mercedes, das vermutlich schon im Laufe der Woche in der Birkenallee gestohlen wurde. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Marktstraße.

In der Nacht zu Samstag schlugen die Täter weitere vier Mal im Kasseler Stadtteil Waldau zu. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 10:50 Uhr, wurden Fahrzeuge der Marke Mercedes in der Görlitzer Straße, im Vautswiesenweg, in der Liegnitzer Straße sowie der Waldemar-Petersen-Straße angegangen.

Wer den Ermittlern Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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