Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unbekannte Täter brechen Retouren- und Snackautomaten auf: Zeugen in Oberzwehren gesucht

Kassel-Oberzwehren: (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kronenackerstraße in Kassel zwei dort befindliche Retouren- und Snackautomaten aufgebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können.

Die Tat, welche gegen 02:00 Uhr stattfand, wurde unmittelbar danach durch den Eigentümer des Retourenautomaten, auch Mystery-Pack-Automat genannt, gemeldet. Hierbei handelt es sich um einen Selbstbedienungsautomaten, aus dem Rücksendungen oder nicht zustellbare Pakete als "Überraschungspakte" gekauft werden können. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, wurden zwei Fächer des Automaten gewaltsam aufgebrochen. Aus einem der Fächer entwendeten die Täter ein Paket und die am Automaten befestigte Kamera. Aus dem direkt danebenstehenden Snackautomaten machten die Täter keine Beute, beschädigten diesen jedoch. Nach ersten Einschätzungen der Polizisten belaufen sich die Schäden an den Automaten auf mindestens 6.000 Euro.

Neben den Auswertungen der Videoaufzeichnung bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/ 9100 zu melden.

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