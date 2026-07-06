Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Exhibitionist belästigt Frau und Kind: Zeugen auf Spielplatz in Kassel-Unterneustadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Sonntagmittag im Kasseler Stadtteil Unterneustadt auf einem Spielplatz entblößt. Eine 44-jährige Frau hatte sich gegen 12 Uhr mit ihrem Kind auf dem Spielplatz aufgehalten, als sich der Unbekannte unmittelbar neben ihr auf eine Schaukel setzte und seine Hose herunterzog. Die schockierte Frau flüchtete daraufhin mit ihrem Kind von dem Spielplatz und alarmierte die Polizei. Trotz umgehender Fahndungsmaßnahmen konnte der Exhibitionist leider nicht mehr gefasst werden.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Die Beamten bitten um Hinweise auf den unbekannten Täter, der als 35 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, mit normaler Statur und dunklerem Hautteint beschrieben wurde. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine dunkle Kappe sowie eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugen, die den Exhibitionisten im Bereich des Tatorts gesehen haben oder den Ermittlern Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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