POL-NH: Exhibitionist belästigt Frau und Kind: Zeugen auf Spielplatz in Kassel-Unterneustadt gesucht
Kassel (ots)
Kassel-Unterneustadt:
Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Sonntagmittag im Kasseler Stadtteil Unterneustadt auf einem Spielplatz entblößt. Eine 44-jährige Frau hatte sich gegen 12 Uhr mit ihrem Kind auf dem Spielplatz aufgehalten, als sich der Unbekannte unmittelbar neben ihr auf eine Schaukel setzte und seine Hose herunterzog. Die schockierte Frau flüchtete daraufhin mit ihrem Kind von dem Spielplatz und alarmierte die Polizei. Trotz umgehender Fahndungsmaßnahmen konnte der Exhibitionist leider nicht mehr gefasst werden.
Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Die Beamten bitten um Hinweise auf den unbekannten Täter, der als 35 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, mit normaler Statur und dunklerem Hautteint beschrieben wurde. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine dunkle Kappe sowie eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugen, die den Exhibitionisten im Bereich des Tatorts gesehen haben oder den Ermittlern Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell