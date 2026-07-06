Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Betrügerischer Goldankäufer schlägt in Wolfhagen zu: Polizei sucht mögliche weitere Opfer

Wolfhagen (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

In der vergangenen Woche kam es in Wolfhagen mutmaßlich zu mehreren Fällen von betrügerischen Goldankaufgeschäften, bei denen die bislang unbekannten Täter offenbar Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet haben. Die Polizei sucht nun nach weiteren Opfern.

Wie ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel der Polizei schilderte, war er durch eine Anzeige auf den vermeintlich seriösen Goldhändler aufmerksam geworden und hatte telefonisch einen Termin in dem ihm genannten Ladenlokal in der Wolfhager Innenstadt ausgemacht. Für das von ihm mitgebrachte Gold wurde ihm ein attraktiver Kaufpreis angeboten, wovon er eine Anzahlung in Höhe von 2.000 Euro in bar erhielt. In einem Vertrag hielt der Ankäufer fest, dass er den restlichen Betrag in Höhe von mehreren zehntausend Euro unmittelbar im Anschluss überweisen werde. Nachdem die vereinbarte Überweisung jedoch ausblieb, kamen dem 58-Jährigen dann Zweifel und er verständigte die Polizei. Die Beamten fanden das Ladenlokal, das nach derzeitigem Ermittlungsstand nur von Montag bis Mittwoch und eigens für die betrügerischen Geschäfte angemietet worden war, jedoch verlassen vor.

Bislang konnten die Täter noch nicht identifiziert werden. Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei gehen jedoch davon aus, dass es noch weitere Opfer gibt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder ebenfalls in der vergangenen Woche in Wolfhagen Gold verkauft haben und dabei möglicherweise betrogen wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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