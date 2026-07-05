POL-NH: Polizei sucht vermisste Patricia B. (19) aus Baunatal und bittet um Hinweise
Baunatal (ots)
Seit dem heutigen Sonntagmorgen wird die 19 Jahre alte Patricia B. aus Baunatal im Landkreis Kassel vermisst. Die 19 Jährige ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Die Polizei bittet bei der Suche nach der Vermissten auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Patricia B. ist ca. 170 cm groß, hat lange blonde Haare, eine normale Statur, blau-grüne Augen und ein Tattoo am Unterarm. Vermutlich ist sie mit einer dunklen Jacke und weißen Schuhen bekleidet und führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Patricia B. geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Süd/West in Baunatal unter der 0561-910-2620 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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