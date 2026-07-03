Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Vermisste 16-Jährige greift zur Hilfe gekommene Streife an: Zwei Beamte durch Tritte in Gesicht verletzt

Schauenburg (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

In Schauenburg-Hoof hat eine 16-Jährige am gestrigen Donnerstagmorgen zwei Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Das Mädchen hatte gegen 8:40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Korbacher Straße einen Passanten angesprochen und ihm gesagt, dass sie ihr Zuhause mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und vermutlich vermisst werde, woraufhin der besorgte Mann die Polizei rief. Als die stark zitternde Jugendliche von einem ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht wurde, griff sie plötzlich und unvermittelt die Anwesenden an und versuchte, die Waffe eines Polizisten aus dessen Holster zu ziehen. Dies gelang ihr nicht. Dabei wurden eine Beamtin und ihr Kollege unter anderem durch Tritte gegen den Kopf, ins Gesicht und in den Genitalbereich verletzt. Die 16-Jährige wurde festgenommen und anschließend aufgrund ihres psychischen Gesundheitszustands in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

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