Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Folgemeldung zu Tötungsdelikt in Calden: Verletzter 21-Jähriger ist tatverdächtig

Calden (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie die am 2.7.2026, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6306631 veröffentlichte Pressemitteilung).

Calden (Landkreis Kassel):

Nachdem es in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in Calden zu einem Tötungsdelikt kam, bei dem ein 27-jähriger Mann aus Kassel noch am Tatort mit Stichverletzungen verstarb, konnte inzwischen ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Demnach ist der ebenfalls verletzt aufgefundene 21 Jahre alte Mann, der umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden war, dringend verdächtig, dem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten sich die beiden Männer, die miteinander bekannt sind, in der Nacht gemeinsam mit weiteren Personen am Tatort getroffen, um einen bereits bestehenden Streit zu klären. Nach Zeugenangaben hatte sich hierbei eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, bei der Messer eingesetzt und mit einer Schreckschusswaffe geschossen wurde. Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Tat sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der laufenden umfangreichen Ermittlungen, die bei der Kasseler Kripo geführt werden. Der 21-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit muss sich nun wegen eines vollendeten Tötungsdelikts verantworten. Er wird am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Anwohner hatten die Polizei wegen der körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße in der Nacht gegen 1:50 Uhr gerufen. Sofort waren zahlreiche Streifen dorthin geeilt, die vor Ort die beiden schwerverletzten Männer auffanden. Der 27-Jährige starb trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen noch am Tatort. Der zweite Verletzte, der 21-Jährige aus Calden, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das er noch am Donnerstag wieder verlassen konnte. Da sich bei den bis dahin geführten intensiven Ermittlungen ein Tatverdacht gegen den 21-Jährigen ergeben hatte, wurde er vor seiner Entlassung festgenommen. Der Tatort war zunächst bis in die Morgenstunden für die Spurensicherung abgesperrt. Am gestrigen Donnerstag erfolgte eine erweiterte Tatortabsuche der Polizei.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag in Calden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, die die Auseinandersetzung in dem Bereich wahrgenommen haben oder Hinweise zu vom Tatort geflüchteten Fahrzeugen geben können, werden weiterhin gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561-910 1020

Moritz Teschner

Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561 - 912 2759

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