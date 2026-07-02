Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Außenlandung von Segelflugzeug auf Feld bei Spangenberg: 65-jähriger Pilot verletzt

Spangenberg (ots)

Spangenberg (Schwalm-Eder-Kreis):

Am heutigen Donnerstagnachmittag führte der Pilot eines Segelflugzeuges gegen 15:30 Uhr eine Außenlandung auf einem Feld zwischen den Spangenberger Stadtteilen Bischofferode und Weidelbach durch. Der 65 Jahre alte Pilot war zuvor bei Bad Hersfeld gestartet und befand sich allein im Flugzeug. Er wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht schwerer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der an dem Segelflugzeug entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Ursache für den Flugunfall dauern an.

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