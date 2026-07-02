Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unbekannter beleidigt nach exhibitionistischen Handlungen Mitarbeiterin von Sicherheitsdienst: Zeugen an Uni gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein bislang unbekannter Mann sich soll am gestrigen Mittwochabend auf dem Gelände der Kasseler Universität entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Wie die Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes gegenüber den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte gegenüber angab, sei sie gegen 19:25 Uhr von zwei jungen Frauen angesprochen worden. Diese hätten den Mann in der Straße "Diagonale" nahe eines Kiosks gesehen, wie er bei geöffneter Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Sicherheitsmitarbeiterin entdeckte kurz darauf einen Mann, auf den die Beschreibung der beiden Frauen zutraf, die ihren Weg mittlerweile fortgesetzt hatten. Als sie den Unbekannten mit den Vorwürfen konfrontierte, wurde sie von dem Mann beleidigt, bevor er auf einem schwarzen E-Scooter die Flucht ergriff. Er wurde als etwa 1,75 Meter groß, mit einem Drei-Tage-Bart und einem dunkelblauen Poloshirt beschrieben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Kassel geführt. Die Ermittler bitten die beiden jungen Frauen, die durch die am Tatort eingesetzten Beamten nicht mehr erreicht werden konnten, sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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