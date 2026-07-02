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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Polizeieinsatz nach Schlägerei in Niestetal: 26-jähriger Mann leicht verletzt

Niestetal (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Eine Schlägerei zwischen mehreren Personen sorgte am gestrigen Mittwochabend in Niestetal-Sandershausen für einen größeren Polizeieinsatz. Gegen 22:10 Uhr waren mehrere Notrufe wegen der handfesten Auseinandersetzung vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Brückenhof" bei der Polizei eingegangen. Wie die hinzugeeilten Polizeistreifen berichten, trafen sie am Einsatzort auf insgesamt zehn Personen, von denen ein 26-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitten hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es aus noch unbekannten Gründen zu einem verbalen Streit zwischen zwei miteinander bekannten Familien gekommen, der schließlich in die Schlägerei mündete, wobei laut Zeugen auch ein Reizstoffspray und eine Holzlatte eingesetzt wurde. Die gefährlichen Gegenstände konnten im Anschluss sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sieben Männer im Alter von 16 bis 54 Jahren sowie eine 26-jährige Frau. Der verletzte 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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