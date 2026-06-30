Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Zufällig vorbeikommende Polizeistreife verhindert Fahrradraub in Wehlheiden: 23-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Im Kasseler Stadtteil Wehlheiden hat ein 23-jähriger Mann in der Nacht auf den heutigen Dienstag versucht, das Fahrrad eines 22-Jährigen zu rauben. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife konnte die Tat jedoch verhindern und den erheblich alkoholisierten Täter festnehmen. Der Mann verbrachte daraufhin die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle und muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Raubes verantworten.

Wie die Beamten der Diensthundstaffel des Polizeipräsidiums Nordhessen berichten, waren sie gegen 4 Uhr auf einer Streifenfahrt in der Schönfelder Straße unterwegs. Dabei wurden sie auf einen winkenden Passanten und die beiden jungen Männer aufmerksam, von denen einer auf einem Fahrrad saß und der andere gerade versuchte, dieses an sich zu reißen. Wie der Fahrradbesitzer später berichtete, hatte der Täter unmittelbar zuvor offenbar mehrmals nach ihm geschlagen, ihn dabei jedoch nicht schwerer verletzt. Beim Erblicken des Streifenwagens rannte der 23-Jährige zunächst davon. Nur Minuten später fanden die Polizisten ihn jedoch versteckt hinter einem Bauwagen und konnten ihn trotz Gegenwehr festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Ermittlungen dauern an.

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